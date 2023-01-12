開工利是｜中銀續以BoC Pay向全體員工派發e-利是

癸卯兔年將至，中銀香港（2388）連續第二年推出專為企業客戶而設的電子「e-利是」服務，推動中小企數碼轉型。中銀香港亦將連續第五年透過BoC Pay向全體員工派發電子開工利是，身體力行，積極支持和推動環保減碳。



選用電子「e-利是」服務的中銀香港企業客戶，透過 iGTB NET 企業網上銀行，一次過可向最多10,000位員工同時在線上派發電子利是。企業亦可自訂意頭金額及賀年祝福語，並以電郵或手機短訊向員工發出通知。此外，如企業員工「收利是」的銀行賬戶為中銀香港賬戶，其個人手機銀行或 BoC Pay手機應用程式亦會同時收到「收利是」推送通知，BoC Pay 更提供「拆利是」動畫體驗功能，讓收款人感受到新春佳節的喜慶氣氛。

由即日至2月11日，首138名企業客戶成功透過 iGTB NET 企業網上銀行輸入及授權電子利是交易，並累計成功發出電子利是總金額達港500元或以上，可獲188元現金獎賞。

此外，由即日至3月31日，中銀香港亦會向特選「商業理財賬戶」客戶送出總值超過28,888 元的「兔氣揚眉企業新春大利是」加碼獎賞及服務優惠，包括兌換外幣達指定累計金額，可享高達港幣 2,000 元獎賞；經 iGTB NET 企業網上銀行進行匯出電匯交易可享手續費即時半價（假設匯出電匯 28 筆，共可節省1,400元）；透過 iGTB NET 企業網上銀行開立新資金特優定期存款，可享年利率高達4.1%；經網上申請並成功取得貸款，可享高達1,300 元現金回贈；BoC Bill 綜合收款服務免開戶費及首年年費總值3,400 元；以及透過網上申請「商業理財賬戶」，可享開立賬戶9折優惠，成功申請更可享高達10,800元專屬迎新獎賞；完成開立定期存款、兌換、匯款、申請 BoC Bill及開立「商業理財賬戶」任何兩項指定交易後，可獲取一次抽獎機會，有機會贏取iPhone 14 Pro Max 256GB手機一部，價值10,199元。