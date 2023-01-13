滴滴應用程式據報獲內地當局允許　最快下周重新上架

內地網約車滴滴出行據報將獲內地當局允許，將其叫車服務及其他應用程式，最早於下周重返內地應用商店。



《路透》引述5名消息人士指出，滴滴的叫車服務及其他應用程式，最快於下周重返內地應用商店，認為這是對科技行業為期2年的監管打擊正在逆轉的另一個信號。

滴滴在2021年中起，一直等待當局批准恢復旗下25個被禁止的應用程式的下載及新用戶註冊，這為公司恢復正常業務的關鍵步驟。

報道引述4名消息人士指出，滴滴新用戶禁令的解除及滴滴出行的應用程式恢復，最早在農曆新年前進行。其中2名消息人士補充，內地為期一周的農曆新年假期，有助滴滴開如為務吸納新客戶，並努力使其恢復正常。

曾被罰款12億美元

報道指出在滴滴旗下應用程式重新上架之際，內地政策制定者正尋求恢復私營部門信心，並期望科技行業可以推動經濟活動。

滴滴於2021年6月底於美國上市，其應用程式自2021年中起從內地應用程式商店下架，隨後當局在去年7月處以12億美元罰款。

滴滴出行被查事件持续发酵。（AP）

傳農曆年前裁員涉數百崗位

另一方面，《南華早報》引述消息人士指出，滴滴在農曆新年啟動新一輪裁員計劃，涉及數百個工作職位。

消息人士指出今輪受裁員影響的部門包括叫車業務﹑海外業務及風險管理等部門。被解僱員工會按年資計算遣散費，另加1個月補償金。

消息又指出滴滴上月決定降低今年多個部門預算，便決定今次裁員行動。據悉今次行動引起一些抱怨，因公司通常在2月發放年終獎金。