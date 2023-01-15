陳茂波：須全力發展經濟　為市民創造優質就業機會

財政司司長陳茂波今日（15日）發表網誌表示，展望2023年，環球經濟環境仍然複雜多變，必須全力發展經濟，說好香港故事。



陳茂波指，主要經濟體增長放緩、政府財政收入受壓及債務增加、市場投資氣氛疲弱，將嚴重限制各地政府在提供社會服務及應對氣候變化等公共開支方面的能力。他認為，如何在地緣政治緊張局勢下仍堅持推動各國更好合作，讓全球經濟朝著可持續、更堅韌和更普惠的方向發展，確實是一個挑戰。

陳茂波續指，無論面對什麼挑戰，必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，這才能讓政府有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。對內方面，需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量。

財政司司長陳茂波。（林靄怡攝）

問責團隊恢復外訪 說好香港故事

面向國際方面，陳茂波指，要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。他認為，招商攬才兩個層面同樣重要，發揮著相輔相成的作用。在步入復常的階段，特區政府整個問責團隊均積極參與說好香港故事的工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同渠道及場合，積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和機遇。

他又提到，昨晚已啟程前往瑞士達沃斯，準備出席於本月16日至20日舉行的世界經濟論壇年會。論壇期間他會與不同地區的政商及金融領袖交流觀點，並會積極介紹香港復常的最新情況和新發展階段的龐大機遇。