搶人才｜陳茂波：有龍頭創科企業考慮在港設國際總部

財政司司長陳茂波表示，在「搶企業、搶人才」政策下，不少龍頭創科企業及高技術初創公司考慮在港設國際總部，或擴大香港業務規模，不少公司正部署來港上市。



陳茂波今早（9日）在POW'ER香港Web3創新者峰會致辭時指，就Web3及虛擬技術相關的金融發展而言，香港可以説是正值黃金新起點，因本港正踏入「由治及興」的新階段，新一屆特區政府全力推動「有為政府」和「高效市場」的結合，在全力「搶企業」和「搶人才」政策下，最近兩個多月，不少龍頭創科企業及高技術的初創公司都積極跟我們聯繫，考慮在港設立國際總部或擴大它們在香港的業務規模，也有不少正在部署在香港上市。

他又指，政府完成向虛擬資產服務提供者設發牌制度的立法工作，今年六月開始，有關交易所需要符合反洗黑錢、反恐融資和投資者保障要求，與目前適用於傳統金融機構的要求一致，相信能為虛擬資產交易所提供一定程度的市場認可。

他表示，近期再有虛擬資產交易所爆破背景下，香港成為優質虛擬資產企業對接的立足點，政府期望為市場提供合適比例監管，以釋放Web 3.0及其他技術的潛力，同時亦不會在金融穩定、投資者保障、不當資金活動等造成風險缺口。

監管以外，他指政府和監管機構也正進行多個試點項目，測試虛擬資產技術優勢及探索其在金融市場進一步應用情況，包括把政府發行的綠色債券代幣化，供機構投資者認購，及中央銀行數字貨幣 eHKD的跨境應用。

陳茂波形容這些項目儘管是一小步，但展示了香港與全球虛擬資產社群一起探索金融創新的承諾和決心。