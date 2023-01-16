鄭志剛與BLACKPINK合照　IG貼相更加入黑色與粉紅色心心圖案！

Hong Kong is back.不單止指香港再次成為國際金融中心，亦成為文化娛樂的焦點。近期不少歌手在港開演唱會，既有陳奕迅演唱會，韓國女團BLACKPNK亦從上周五（13日）起，一連3日在亞洲國際博覽館開演唱會。難得BLACKPINK來訪，自然成為城中話題，fans當然要到現場撐場。若能與BLACKPINK一眾成員合照，肯定是開心事。作為藍籌企業的掌舵人，新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，便化身成fans，在其個人IG帳戶內開心share。

BLACKPINK於一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》已完滿落幕。

鄭志剛在IG分享與BLACKPINK的4名成員合照。4名成員在鄭志剛站於身後，並可愛地做「V」型手勢，前方的鄭志剛則開懷大笑。相中亦加入了2個心形圖案，黑色及粉紅色各一，正好切合BLANKPINK樂團的名字，相當有心。同時在相中加入See you soon等字樣及標示4名成員的名字。

另一張相則是鄭志剛與Lisa合照，並寫下Safe trip back及標示Lisa。

作為BLACKPINK fans的你，看到上述2張相片，是否相當羨慕？