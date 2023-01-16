日央行周四公布議息結果　美銀經濟學家料當局或取消YCC政策

日本央行將於周四（18日）宣布議息結果，據美銀環球研究部經濟學家預期，日本央行會將基準利率維持在0.1厘的超寬鬆水平，卻認為屆時央行有可能會完全取消孳息率曲線控制（YCC）政策。



美銀環球研究部經濟學家預期，日本央行可能會在本周議息會議完全取消YCC。該行首席日本經濟學家Izumi Devalier及其團隊最近發表報告，認為央行取消YCC政策風險很大。因為央行在去年12月調整YCC波幅區間的條件是債市失調，有關情況已有明顯惡化。團隊又指出從該行與客戶溝通後，得悉取消YCC已為日本當地投資者的基本預期，又指出外匯市場已為此情況定價；又指出這會被市場人士認為類似加息。

美銀進一步指出，維持現行0.1厘利率水平對當地股市而言屬正面，可是如取消YCC或會導致股市下挫。在主要風險情景下，即日本央行取消YCC，東證指數（TOPIX）或會在短期內下挫3%，可是銀行等對利率走勢敏感的行業，或會有出色表現。

另一大行摩根士丹利的日本首席經濟學家Takeshi Yamaguchi，亦認同有類似情況。Takeshi Yamaguchi指出未來央行在每次議息會議突然修改，甚至廢除YCC的風險揮之不去，包括本月舉行的會議。YCC性質促使央行難提前布局，與修改負利率形成鮮明對比。

滙豐料央行擴大孳息曲線波幅區間

不過滙豐卻認為，日本央行會宣布進一步擴大孳息曲線波幅區間，而非完全取消YCC。該行外匯研究主管Paul Mackel預期現任央行行長黑田東彥在今年4月卸任前，央行會在本季內將YCC波幅區間擴大至0.75厘。

日本央行在上月宣布將YCC波幅區間，由原來的正負0.25厘擴大至正負0.5厘。宣布有關改動後，日圓兌美元曾單日抽升4%。由於外界預期日本央行會逐步調整現行貨幣政策措施，促使近期日圓兌美元保持強勢，同時日本國債孳息率卻攀升，10年期國債孳息率更再次突破0.5厘上限，央行再次入市。美元兌日圓最新報128.43，升0.43%；每百日圓兌港元最新報6.082，跌0.49%。