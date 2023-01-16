恒大系三公司同發公告﹕羅兵咸已辭任核數師　由上會栢誠接任

目前仍在停牌的中國恒大（3333）﹑恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）同發公告，指出羅兵咸永道會計師事務所已辭任核數師，從今日（16日）起生效。同時已委任上會栢誠會計師事務所為新核數師，直至下屆股東周年大會結束為止。



恒大指出正積極推進債務重組工作，而完成2021年審計財務報表尤其重要及關鍵。由於羅兵咸就公司持續編製基礎及相關披露影響的評估，資產減值評估要求額外的審計工作及程序，雙方對工作範圍及時間表未能達成一致，董事會認為委聘另一家核數師在切實可行的情況下盡快推進完成審核工作，符合公司及其他持份者最佳利益，因此董事會建議羅兵咸辭任公司核數師。

羅兵咸指未收到多項重大事項資料

公司又指出羅兵咸於辭任函內，指出尚未收到與審計公司2021年度合併財務報表相關的重大事項資料，包括其要求公司審核委員會及恒大汽車審核委員會分別成立獨立調查委員會，及聘請獨立第三方機構協助調查公司及恒大汽車可能存在表外理財品，及其他表外負債和未披露的存款質押安排的情況，及提供相關調查報告及資料。羅兵咸目前仍未知悉有關獨立調查的進展，亦未收到相關調查報告及資料。

有關恒大物業於2022年7月22日公告之「初步調查所得資訊」中披露的134億元存款質押擔保被相關銀行劃轉一事。雖然公司已提供該質押擔保的初步獨立調查報告，可是公司尚未提供獨立調查委員會出具有關質押擔保的最終獨立調查報告，質押擔保相關的會計影響評估，及恒大物業確認對公司134億元人民幣的非質易應收賬的法律權屬的律師意見。關於恒大向恒大物業債還有關款項的具體方案及可行性評估，及有關會計評估。要求恒大物業管理層全面調查恒大物業簽訂的合同或協議，以識別是否有其他潛在的未經恰當授權或記錄的交易或事項，及內控顧問對恒大物業內控及風險管理系統全面評估的結果。

羅兵咸考慮到董事會對其辭任為公司核數師的建議，鑒於羅兵咸尚未獲取包括上述重要事項在內的2021年審計所需的審計資料和證據，尚未能全面開展審計工作；針對上述若干重要事項，羅兵咸在獲得初步資料後亦可能需要執行進一步的審計工作。羅兵咸目前無法確定此等後續工作的範圍、也難以合理估計完成2021年審計工作所需的時間。因此，羅兵咸同意辭任本公司核數師，並自2023年1月16日起生效。