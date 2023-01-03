灣仔中國恒大中心據報流標　外媒：接獲出價未達要求

中國恒大（3333）旗下香港總部「中國恒大中心」早前被接管及推出市場標售，原定去年10月底截標。據《路透》引述兩名消息人士指，恒大中心遭接管後推出招標，惟因接獲出價未達要求，終流標收場。



位於灣仔的中國恒大中心，在2022年7月份已傳推出全幢標售，當時長實（1113）表明有份入標競投。同年9月中上旬，該廈正式遭接管，接管人為安邁企業諮詢，最終債權人為國企中信銀行 （0998） 旗下中信銀行國際。

物業在9月25日由接管人委託第一太平戴維斯推出公開招標，以現狀連租約出售，截標日期為去年10月31日，當時估值80億至90億元。據知，該筆債務涉及以中國恒大中心作抵押以換取76億元貸款融資。

9月份遭接管並招標 估值80億至90億

在物業截標前，第一太平戴維斯曾透露，該廈吸引數十名潛在買家，包括本地發展商、家族辦公室、以及內地金融機構，不少已簽署保密協議。

資料顯示，中國恒大於2015年11月以125億元向華置（0127）購入灣仔美國萬通大廈全幢，呎價高達3.6萬元，創當時本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄，及後易名為中國恒大中心。不過，按去年物業估值80億元計，市值七年間跌近四成。

越秀地產曾計劃105億收購 終「落空」

不過，自中國恒大陷入債務危機後，市場屢傳集團抵押及放售中國恒大中心。2021年國企越秀地產（0123）計劃以105億元收購恒大中心，但最終考慮到恒大未償還負債會為交易帶來潛在不穩定因素，遭董事會反對收購計劃，收購方案最終「落空」。

中國恒大中心位於告士打道38號，佔地約23,021平方呎，樓高27層，政府批則總面積約為345,423平方呎，包含寫字樓大堂、商舖、主席樓層。寫字樓層的每層面積介乎12,000至14,000平方呎，同時提供55個車位。物業距離港鐵金鐘站約5分鐘步程。