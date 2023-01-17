Global X看好消費及電動車主題　去年恒生高股息ETF資金規模增3倍

未來資產旗下Global X ETFs發表2023年投資展望，中國經濟逐漸好轉，但仍面臨全球衰退和加息尚未結束的壓力，認為2023年的方向應該是優質企業和收益型產品。



Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘指，近期中國市場的強勁表現主要由於兩個關鍵因素，即中國重新開放和逐漸放寬的房地產政策。他又認為，對比2021年及2022年，2023年中國宏觀因素會大致轉好。

行業方面，Global X ETFs認為今年要尋找優質的公司和行業，例如是消費主題及電動車電池主題。

Global X ETFs高級投資分析師朱金巧稱，隨著中國重新開放將釋放壓抑的消費需求，經濟復甦增強大眾負擔能力和消費信心，垂直消費領域值得關注，如食品和飲料、汽車、體育用品和旅遊。

另外，Global X亦看好汽車行業，但與消費品牌相比，須在較晚階段恢復，可能要待首兩季後。朱金巧指，目前中國汽車企業在歐洲等海外地區滲透率只有高單位數，相信比亞迪、「蔚理小」等車企可以在出口汽車有增長。

被問到今年中國預期出口疲弱，朱金巧認為儘管中國出口有壓力，但電動車出口壓力較小，而中國的電動車發展迅速，頻推新車款，他認為目前全球只有Tesla及中國一眾電動車企業在迅速發展。他補充，即使今年環球經濟未明朗，中國電動車企業反而受惠，始終定位「平靚正」。

恒生高息率股ETF規模破1億美元

Global X ETFs業務發展董事林嘉儀提到，去年高股息股票表現不俗，旗下產品恒生高股息率ETF（3110）亦錄得7,300萬美元的資金流入，AUM較2022年初增長3倍，最新突破1億美元規模。

林嘉儀稱，這隻ETF產品已經連續3年派息，最近派息率更高達8%至9%。而自2020年7月產品推出至今，恒生高股息率指數累積總回報+16.53%，對比恒生指數、國企指數、科技指數同期分別錄得-14%、-28%、-38%。