劉鶴：中國「共同富裕」外資可發揮作用　對國際合作持開放態度

中國國務院副總理劉鶴昨日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，表示中國對國際合作持開放態度，並指在中國領導人習近平的標誌性「共同富裕」計劃中，外國投資者可以發揮作用。



劉鶴指出：「包括外商在內的企業家都將發揮發動機的重要作用，因為他們是社會財富創造的關鍵要素」。



對於中國經濟，劉鶴指出，2023年中國經濟會實現整體性好轉。經濟增長速度達到正常水平是大概率的事件，預計今年中國的進口會明顯的增加，企業的投資會大幅度的增加，居民消費會回歸常態。

此外，經過一輪感染高峰，現在大部分社會成員已經恢復正常狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出預期。最近以來，生產生活全面恢復正常，餐飲、餐飲業、旅遊業以及各兩各類消費都開始恢復正常。今年春節期間，將有50億人次的遊客要探親訪友。

對於發達國家加息，劉鶴呼籲大國在加息的同時，應當高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影響，防止加重債務及金融風險，並積極應對全球氣候變化。另外，他又強調需要放棄冷戰思維，又指合理的國際經濟秩序，必須共同維護，加強國際宏觀經濟政策協調，平衡好治理通脹和促進經濟增長的關係。