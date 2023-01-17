世界經濟論壇年會五看點　美媒：耶倫劉鶴會晤緩和中美關係

世界經濟論壇（WEF）年會1月16日至20日在瑞士達沃斯（Davos）舉行。年會討論的重點內容包括經濟、疫情、氣候變化、俄烏戰爭，還有中美官員會面也備受關注。美媒17日稱，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）18日會在瑞士與中國國務院副總理劉鶴會面，以試圖緩和美中經貿關係。



美媒16日稱，預料有近600名企業行政總裁以及逾50名國家元首或政府首腦，出席世界經濟論壇年會。

報道指，全球經濟放緩將成為年會的主要議題。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）、歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）就經濟議題發言。

在氣候方面，年會討論的其中一個主要議題是從化石燃料過渡至清潔能源的能源轉型。會上也會討論「核聚變」（Ｎuclear fusion）研究，科學界正研究用「核聚變」科技形成「人造太陽」、以取得無限的潔淨能源。其他議題包括適應氣候變化、砍伐森林、生物多樣性、環境保護的未來。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的妻子澤連斯卡婭（Olena Zelenska）率團出席年會，並在17日發言，遊說西方為烏克蘭提供更多援助和武器，以對抗俄羅斯的入侵。澤連斯基18日以視像方式發言，其他烏克蘭官員也會參加專家小組的討論。

烏克蘭：烏克蘭總統澤連斯基的妻子澤連斯卡婭率團到瑞士達沃斯出席2023年世界經濟論壇年會，並在2023年1月17日發言。（Reuters）

耶倫與劉鶴會晤

美媒16日稱，劉鶴出席世界經濟論壇年會，並會發表講話。《華爾街日報》17日稱，劉鶴18日會與耶倫在瑞士蘇黎世（Zürich）會面，討論全球經濟形勢，美國和中國試圖緩和經貿關係。

報道指，美中是次重新開始接觸時，正值兩國都試圖重新調整與自身頭號地緣政治對手、也是緊密的經濟夥伴的關係；美中在技術準入、貿易政策、以及台灣議題上的緊張局勢加劇。內文提及，中國正採取行動重振國內經濟，並軟化其對美國的言論；美國和耶倫仔細審視中國技術可能會構成的國家安全風險，也力爭避免對全球經濟增長的引擎造成不必要的損害。

劉鶴：圖為中國國務院副總理劉鶴2020年5月27日在北京人民大會堂出席中國人民政治協商會議時的情形。（Reuters）

2023年世界經濟論壇年會的主題是「碎片化世界中的合作」。論壇的議程致力於為解決世界上最緊迫的問題在公共部門和私營部門進行合作，並呼籲全球領導人在能源、氣候和貿易問題上共同努力。