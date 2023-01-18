洗米華囚18年｜前稱太陽城集團LET Group急升一成

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）因創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等罪成，被澳門法院宣判各項罪名合共判監18年。由「洗米華」創辦的太陽城集團，現已更名LET Group（1383），今早股價升一成。



前稱太陽城集團、在去年5月已易主的LET Group，中午收漲一成，報0.142元，成交額達119.34萬元。

太陽城集團早於去年5月易主，周焯華將公司的控股權易手至昔日「愛將」、太陽城集團執行董事盧衍溢。其後，太陽城集團更名為LET Group。

周焯華2021年11月於澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令澳門政府少收82.6億元博彩稅，澳門法院今日（18日）將宣判。

案件早上9時半開庭，周焯華被當局以囚車，由路環監獄柙送至初級法院刑事大樓，法官其後宣判，周焯華創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等罪成，而加重清洗黑錢罪則不成立。法官宣判，各項罪名合共判監18年。