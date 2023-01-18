洗米華囚18年｜情史矚目　被捕前兩周Mandy Lieu抵押豪宅為周還債

澳門商人、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）被控創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，今早(18日)在澳門初級法院宣判，他被判創立及領導犯罪集團等罪成，判囚18年。



周焯華白手興家，拼出一個娛樂王國，其私生活亦廣為人談論，他與混血模特兒Mandy Lieu關係備受矚目。兩人於2019年分手後，Mandy Lieu在周焯華被捕兩星期前，把二人「愛巢」、名下半山西摩道的豪宅「珒然」單位抵押，為周焯華還債。



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創辦太陽娛樂文化 涉足港娛樂圈

周焯華2007年創立太陽城集團，旗下業務包括物業、商場管理、酒店及綜合度假村等，在俄羅斯、越南、菲律賓等多國開設賭場。他亦創辦太陽娛樂文化，旗下藝人包括許志安、文詠珊等藝人，並曾投資多部港產片，如《狂舞派》及《翠絲》。不過，他最廣為人知的事，是他與模特兒Mandy Lieu的一段婚外情。

周焯華與太太「洗米嫂」陳慧玲結婚多年，2014年被傳媒拍攝到與Mandy Lieu拖手出席飯局。Mandy Lieu同年一筆過斥資逾9,132萬元購入西半山豪宅「珒然」單位及一個車位。「洗米華」曾被傳媒拍攝與與女方一同返回「珒然」，故該單位被外界視為二人的「愛巢」。

二人共育三女一子 Mandy Lieu帶子女居倫敦

同年12月，經理人證實Mandy Lieu懷孕4個多月，並於翌年5月在英國倫敦為周焯華產下女兒，之後三年抱兩，現育有三女一子。不過，有傳二人已於2019年分手，當時女方獲3億元。Mandy Lieu之後與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。

周焯華於2021年11月涉嫌洗黑錢、非法賭博等，被澳門司警拘捕。事發兩個月前，周焯華向太陽國際主席及執行董事鄭丁港悉數出售所持的太陽國際股權，套現1.43億元。

Mandy Lieu抵押名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，為周焯華的公司還債。

《香港01》2021年報道，Mandy Lieu於同年11月4日越洋簽署文件，將二人市值1.2億元的西半山前「愛巢」，抵押予新濠國際發展（0200）子公司，借貸人為周焯華全資擁有、在澳門經營貴賓廳的太陽城博彩中介一人公司，亦即是周焯華全資擁有、在澳門經營貴賓廳的公司。Mandy Lieu同意拿出「珒然」單位作借貸擔保，若有逾期還款等違約事件，會沒收單位。

新濠博亞之後入稟高等法院，要求法庭下令Mandy Lieu 交出該珒然單位，以確保根據抵押協議取得所借出的抵押債務。

▼2021年11月26日 澳門司警拘捕11名嫌犯 涉及不法經營賭博及清洗黑錢罪案件▼



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▼2021年11月27日 周焯華被澳門司警拘捕▼

