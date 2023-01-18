內地官媒文章﹕滴滴重新出發　料市場及平台企業可增強信心

滴滴出行日前已恢復新用戶註冊。內地官方媒體《經濟日報》發表題為《關注滴滴再出發的綠燈訊號》評論文章，指出透過滴滴的剎車與重啟要準確認識到，當初監管介入是因為企業違反了法律法規，現在企業能重回市場是在法律指導下，合規經營取得重大進展，達到或基本達到相關法律要求。



文章指出平台經濟是民營經濟重要組成部份，與其他行業的民營經濟一樣，在經濟發展中不可或缺，犯了錯﹑改了正，國家會繼續鼓勵健康持續發展。

以規範促發展原則不動搖

文章續指出今年大概率還會有新法出台，但「以規範促發展」的原則不會動搖。對企業來說有法可依是利好，有利於企業進行內部合規對比，減少突發經營風險；對監管來說有法必依是要求，有利於消除市場對監管政策不確定性的擔憂。二者結合將為平台經濟營造更穩定政策預期，有利於行業健康持續發展。

文章再指出內地平台經濟處於全球第一方陣，為經濟發展作出突出貢獻。平台企業普遍體量很大，用戶動軏上億，但企業本質仍是市場主體。對平台企業的規範應尊重市場規律，營造有利於包括平台企業在內的所有市場主體公平競爭的市場環境。滴滴重新出發了，相信市場及其他平台企業能從中增強信心。