瑞銀汪濤：預計消費在春節後大幅反彈　首季房產銷售有望企穩

中國去年第四季度經濟增長好於預期，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，未來經濟活動有望反彈。該行最新一期調查顯示，受訪者對春節期間的消費情緒較為謹慎，而其對2023全年消費的預期更為樂觀，同時收入預期較為穩健，預計在本輪疫情感染高峰過後居民消費將大幅反彈，超額儲蓄的釋放和勞動力市場的改善應是重要支撐。



另一方面，得益於政策支持加碼和經濟逐漸復蘇，預計房地產銷售和新開工在未來2至3個月企穩，此後開始逐步反彈。不過，2023年全年房地產銷售和新開工仍可能較2022年水準有所下降，但地產下行對經濟增長的拖累應大幅減小。

報告提到，大多數地區的日均新冠疫情感染病例可能已經在12月底至1月初達峰，並可能在未來幾周內明顯回落（參考百度疫情搜索指數的推算）。與之對應，1月前兩周18個大城市的地鐵客運量、百城交通擁堵指數和全國整車貨運流量指數均較12月有所反彈，尤其是前兩者。

汽車購置稅優惠已於去年12月底結束

然而，由於購置稅優惠已在去年12月底結束，1月初汽車銷售走弱，而前兩周房地產銷售同比跌幅明顯收窄。因此，1月以來瑞銀消費與服務業指數較12月顯著改善，而瑞銀工業與投資指數仍位於低位。

總體而言，預計二季度GDP按年增速將加速至7.2%，並維持對2023年GDP按年增速為4.9%的預測。