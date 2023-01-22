快測之王愛中文　香港科創傳奇　抗疫商業雙成功｜知薇

農歷新年伊始，萬象更新，祝各位讀者兔年吉祥，萬事勝意！隨著內地和香港防疫政策的放開和通關，以及香港本地新冠感染人數的穩步下降，疫情的平復似乎越來越真實。此刻，回望過去三年多的疫情波動，真心要感謝所有面對未知和恐懼，仍然迎難而上的各個相關行業的人士——若沒有他們，我們現在身處什麽環境，要打一個大大的問號。

說到此，知薇最近有幸參加招彥燾(Dr Ricky Chiu)博士的講座，親耳聽他分享自己的創科和抗疫的傳奇之旅，在此與讀者分享精華片段一二。

牛刀小試

招博士不僅是相達生物科技國際有限公司(PHASE Scientific)的董事長、CEO和核心技術開發者，以及香港中文大學生物醫學學院客座副教授，更因其再生物科技研究創新的傑出成就和抗疫的卓越貢獻，於2021年獲選香港十大傑青後，又於2022年獲選世界十大傑青（距上次香港有人獲得世界十大傑青，已時隔8年）。

雖然各種成就和榮譽加身，Dr Chiu 的演講在言之有物之餘，還極為真誠貼地，引人入勝、讓人驚喜。Ricky從中五講起，坦言盡管父母從事文史教育，且自己中五會考只有中文拿A，卻因熱愛科學而堅持選了數理科，只身赴美攻讀學士。畢業後，Ricky加入了美國一家生產測試是否吸毒產品的公司，充滿探索精神的Ricky在研發部就職期間，數次參與開發和改良產品，解決了不少傳統測毒產品的問題（比如尿液樣本失效、污染、造假等），最後更參與研發了一款用唾液快測吸毒的產品，成為首個獲得FDA認可的同類產品。Ricky坦言此產品為他的第一個雇主不僅贏得生意，更帶來了兩次收購者青睞(最後被雅培收購)。

招彥燾中五會考只有中文拿A，卻因熱愛科學而堅持選了數理科，只身赴美攻讀學士。（羅國輝攝）

塞翁失馬，焉知非福

小試牛刀後，Ricky對生物科技的興趣更濃厚，於是辭工在美國攻讀生物醫學工程博士。讀博期間，主攻研究如何提升測試準確度，他發現了濃縮樣本的技術，大大提升測試準確度許多倍。由此得到貴人指點，奔赴蘇州參加科技創新大賽，Ricky的創新是用濃縮樣本測試奶粉是否有毒(當時市場熱點需求)。評委問他濃縮樣本需時多少，Ricky理想主義地解釋，說用家媽咪睡前把樣本放入產品，8小時睡醒後就能見到測試結果了。

最後，雖然輸了比賽，評委的提問引領Ricky走向他下一個事業突破點——因為Ricky心底明白8小時太長了，他要找到真正的「快測」技術，幫助用家在實際生活中解決問題。功夫不負有心人，上下求索的Ricky發現了一種特殊的試紙，可在3分鐘內將一端的樣本液體濃縮到另一端，實現快速又準確的檢測過程。

抗疫征程

博士畢業後，有知識技術又有產品的Dr Chiu於2015年在美國成立了相達生物科技，更於2017年回港設立總部，專註研發癌癥檢測產品。2020年2月疫情爆發初時，Dr Chiu回憶收到北京防控專家的電話，請他開發相應的快測技術協助突發的疫情防控。Dr Chiu直言當時自己很糾結，公司當時的資金人力物力都投入在癌癥檢測研究上，若參與新冠快測研發，而疫情2-3個月後就消失，他真的擔心公司會元氣大傷，甚至倒閉。但轉念一想，他記起2003年SARS時的慘狀，毅然決定全公司用1個月專註研發新冠快測產品。

當時全公司靠每周7天、每人每天15個小時的高強度工作，在香港和美國團隊間切換配合，成就了在三周內研發出新冠病毒核酸試劑的奇跡，其準確度更是當時國家金標準的50倍。Dr Chiu主動聯絡那位北京防控專家，將產品的臨床測試落實在武漢金銀潭醫院(當時新冠第一線、病例最多和最有經驗的醫院)。

快速測試套裝包含採樣捧、測試溶液、檢測棒及說明書等。（曾鳳婷攝）

之後，Dr Chiu和他的公司一直繼續走在抗疫的最前線，包括與本港機構合作，成立專門提供新冠檢測的化驗所，在只有半天時間準備標書的緊急情況下，靠才智和實力，不僅成為港府認可的五大承辦商之一，更是唯一本港研發生產的品牌。前特首參觀他的化驗所時，Dr Chiu更極有前瞻性地建議，是時候考慮新冠快測（用以輔助核酸檢測），以應對疫情的大爆發。

大勢所趨之下，Dr Chiu也言出必行，他堅信「創業一定要有能幫助產品技術落地的合作夥伴」，結果憑著過硬的技術，在競爭者中脫穎而出，成功獨家與養和醫院合作，提供核酸和快測雙規測試產片和服務。當時養和每星期要消耗幾萬支產品，INDICAID的品牌很快就家喻戶曉，產生巨大的社會和經濟效益。

在後來的本港疫情防控封區行動中，Dr Chiu和他公司設立的臨時檢測站又一鳴驚人了，在麗晶花園2萬餘住戶中，在2小時之內，找到了唯一還沒找到的患者，準確度超過91%。Dr Chiu更在數個封區行動後，向政府建議調整和縮短封區時間，在不犧牲檢測準確度和安全性的前提下，盡量將對居民和社區的影響降至最低。政府將之後的碧街行動交給Dr Chiu和團隊執行，結果半夜12點開始封鎖，淩晨3點已找到患者，一舉成功完成任務。據說此次行動成為日後封區的protocol標桿。

2021年，Dr Chiu公司的技術更得到FDA的認證，為大中華區首首家， 更是美國前五位的快測供應商，他也成為少數在中西方均取得認可的生物科技科學家和企業家。之後的一切都已成為了歷史。

結語

招博士特別喜歡其品牌INDICAID傳達的正能量，而他最愛的是那句「最容易人傳人的是希望」的slogan，「希望」二字也見證了博士自己一路走來的心態，是他能帶領公司走過無數的轉捩點和難關的心理基石。

問起招博士和公司成功的關鍵，他認為快測是有40多年歷史的行業，而他們的特別之處，就是得益於內地低成本大規模的生產供應鏈、香港傳染病專家的認證背書、和銷售到美國市場的高利潤，三者缺一不可。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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