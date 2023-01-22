滙豐研究唱好科企　指螞蟻完成股權重組利阿里日後發展

滙豐研究上調多間科技股的目標，並因企業盈利回升﹑強勁的現金流及股東回報待條件支持估值情況下，看好阿里及騰訊（0700）。



該行予阿里ADR目標價維持在140美元，將騰訊目標價由379.08元升至440元，並予兩者「買入」評級。該行指出內地互聯網企業股價經過大幅反彈後，企業基本面重新成為投資者焦點。目前有關企業基本面較落後，預料後市會較波動，惟仍予兩者「買入」評級。

該行又指出隨著內地放寬行業管制﹑恢復對進口遊戲的審批應有利行業發展，認為騰訊及網易（9999）已準備好於2023及2024年在海外推出遊戲，惟推出AAA級遊戲仍需時。該行將網易ADR目標價由105美元升至110美元，評級為「買入」。

該行亦指出螞蟻目前仍未有上市時間表，可是早前進行股權重組後，有利阿里往後發展。該行同時相信互聯網企業在海外發展，能產生驅動作用。縱使拼多多仍要對海外版Temu進行投資，卻有機會為公司提供長期收入機會，將拼多多目標價由100美元升至118美元，予「買入」評級。

升快手美團及百度ADR目標價

此外滙豐研究升快手（1024）目標價，由80元升至90元；美團（3690）目標價則由220元升至225元，百度ADR目標價由160美元升至162美元，評級均為「買入」。