友邦：通關為港保險業注新動力　擴團隊招五千財策顧問

中港疫情以來通關後的首個新年，吸引大批市民北上，但南下訪港內地遊客人數則未如預期。友邦（AIA）香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，對來自內地訪港旅客的走勢持樂觀正面態度，認為長線而言通關會必定為香港保險業提供增長動力，當中跨境醫療和危疾保險產品具備潛力。友邦並已為通關作好部署，包括年內將招聘5000名財務策劃顧問擴大團隊。



馮偉昌在接受本港媒體訪問時表示，看好香港的保險產品及服務對內地訪港旅客的吸引力，加上他們在疫情後對醫療、保健等的保障意識增加，隨着內地經濟活動復常和保障意識提升，預計高端醫療保險產品、增值服務及長線財富管理產品，將為保險業需求和發展帶來正面影響。

跨境醫療及危疾保險產品具備潛力

馮偉昌引述研究報告指，香港及內地的受訪者將會以購買醫療及危疾保險為未來一年的重點，所以發展跨境醫療和危疾保險亦是未來保險業界的重要發展方向。因為正常通關後，北上南下的人員流動亦會逐步復常，加速兩地人才和知識的交流，更進一步催化醫療、保健等公司業務和業界發展。

他又引述友邦調查發現，有57%內地訪港旅客，包括大灣區居民，會在通關後一個月內來港或去澳門，受訪者有興趣來港或去澳門購買保險產品原因是種類多元化，提供如醫療、危疾、有不同貨幣選擇的保險產品、可靠性及回報。

馮偉昌又透露，公司早已為通關作好部署，將不斷審視市場發展走勢多管齊下，包括加大宣傳力度及優化客戶服務、擴大財務策劃顧問團隊，以及推出創新產品和服務等。