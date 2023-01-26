友邦：通關為港保險業注新動力　擴團隊招五千財策顧問

撰文：顧慧宇
出版：更新：

中港疫情以來通關後的首個新年，吸引大批市民北上，但南下訪港內地遊客人數則未如預期。友邦（AIA）香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，對來自內地訪港旅客的走勢持樂觀正面態度，認為長線而言通關會必定為香港保險業提供增長動力，當中跨境醫療和危疾保險產品具備潛力。友邦並已為通關作好部署，包括年內將招聘5000名財務策劃顧問擴大團隊。

馮偉昌在接受本港媒體訪問時表示，看好香港的保險產品及服務對內地訪港旅客的吸引力，加上他們在疫情後對醫療、保健等的保障意識增加，隨着內地經濟活動復常和保障意識提升，預計高端醫療保險產品、增值服務及長線財富管理產品，將為保險業需求和發展帶來正面影響。

跨境醫療及危疾保險產品具備潛力

馮偉昌引述研究報告指，香港及內地的受訪者將會以購買醫療及危疾保險為未來一年的重點，所以發展跨境醫療和危疾保險亦是未來保險業界的重要發展方向。因為正常通關後，北上南下的人員流動亦會逐步復常，加速兩地人才和知識的交流，更進一步催化醫療、保健等公司業務和業界發展。

他又引述友邦調查發現，有57%內地訪港旅客，包括大灣區居民，會在通關後一個月內來港或去澳門，受訪者有興趣來港或去澳門購買保險產品原因是種類多元化，提供如醫療、危疾、有不同貨幣選擇的保險產品、可靠性及回報。

馮偉昌又透露，公司早已為通關作好部署，將不斷審視市場發展走勢多管齊下，包括加大宣傳力度及優化客戶服務、擴大財務策劃顧問團隊，以及推出創新產品和服務等。

友邦香港︰為南沙和前海設售後服務中心作最好準備友邦上季新業務價值按年升7%　香港業務恢復增長通關｜保誠：增聘2000名理財顧問　料生意有序恢復保誠林智剛︰0+3推動旅遊產品銷售　為通關擬增聘千名理財顧問滙豐保險：首三季新造業務保費市佔第一　18%保單來自數碼渠道通關｜宏利︰目標今年增聘超過3000名代理人
友邦香港
友邦
保險
通關