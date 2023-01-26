保誠正式進駐澳門　獲批設分行　推人壽及健康保障產品

保誠宣佈，已獲澳門批准於澳門設立其香港公司轄下的分行。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍佈亞洲及非洲地區的24個市場。 在營運初期，保誠的財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶儲蓄、健康及保障方面的需求。



保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，開設澳門分行代表集團業務已遍佈粵港澳大灣區各個市場。澳門經濟發展蓬勃，唯保險滲透率仍偏低。隨著澳門人口急速老化，市民對澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切。

保誠委任馬竹豪為保誠保險（澳門分行）總經理，並即日生效。其將負責推動澳門分行的營運策略、建立分銷渠道及全面的產品組合，並將帶領團隊推出理財顧問諮詢及客戶支援服務。 其投身保險業超過30 年，在招募理財顧問團隊及推動團隊生產力方面擁有豐富經驗。在加入保誠前，其曾為友邦澳門首席執行官。

於2021年，澳門人壽保險滲透率為 6.4%2，略高於香港滲透率(17.3%)的三分之一。受惠於市場對健康保障及財富管理產品需求的上升，澳門人壽保險業在2021年的毛承保保費按年上升26%，達330億澳門幣（約40億美元）。