實惠相繼關閉4間店　CEO：業主提不合理加租幅度　正物色其他地方

疫情緩和，香港與內地、世界各地逐步通關，惟零售業境況似乎仍不容樂觀，有大型零售商亦作出「變陣」，重整分店組合。



連鎖家具店Pricerite實惠繼去年8月被追租230萬元後，連續關閉4間門店，包括黃大仙中心分店、將軍澳新都城中心分店、馬鞍山新港城中心分店，以及將軍澳廣場分店。

據實惠在社交平台公布，黃大仙中心分店、將軍澳新都城中心分店、馬鞍山新港城中心分店在去年10月至11月結業，而將軍澳廣場分店則在今年2月搬遷，惟尚未公布搬遷地點。

對此，實惠集團執行董事及行政總裁梁兆邦回應稱，疫情三年，消費模式已徹底改變，集團O2O（線上線下整合）策略在過去幾年亦證實行之有效，故趁機分析及檢討顧客喜好及分店策略，進一步整合。實惠在這數個商場已落戶多年，近日適逢租約期滿，惟有些業主在疫情開始舒緩及通關復常的前提下，單方面提出不合理的加租幅度，現正積極物色其他地方。

他又指，在旅遊業及其他經濟活動復甦的情況下，今年香港市道應較去年暢旺，惟環球經濟情況仍然不明，令香港樓價下跌，對傢俬家品的需求有一定的影響。總括而言，對今年零售業前景審慎樂觀。

曾被追租逾230萬 實惠強調財務穩健

翻查資料，實惠位於將軍澳廣場分店，2022年8月遭業主入稟高等法院，被指自3月拖欠租金逾234萬元，以及管理費等其他費用。

實惠董事長關百豪隨後以逾400字回應事件，指2022年上半年，香港整體受第五波疫情所影響，致零售業總銷貨價值跌2.6%，總銷貨量更下跌5.6%。政府推出的「暫緩追租」措施，令業界得以喘息，但可惜措施剛屆滿，小部份業主已迫不及待入稟法庭追租。他又強調集團財務穩健、業務穩定、現金流充裕。