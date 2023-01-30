小股東訴TVB 7大過失　對前景感憂慮 　稱若不回應會作進一步行動

一班自稱電視廣播（0511）TVB小股東在社交媒體專頁「大台小股東大聯盟」上發出公開信，指出TVB有7大過失，要求董事局需在2月3日（本周五）下午5點前公開回應。該聯盟召集人更召開記者會，既指TVB與「埋堆堆」關係不清晰，又指「股東連餅碎都分唔到，感到失望、近乎絕望」，同時對TVB前景感到擔憂，恐成為第二個亞視。



「大台小股東」召集人高翰、盧俊傑、童煒晉代表TVB逾10個香港小股東今日（30日）召開記者會，表示合共持有5%TVB股權，分別在TVB股價2元至30元時購入股份。

對於TVB股價多年「跌跌不休」，小股東持股多年，仍未沽貨離場，三位召集人指出，皆是出於對TVB的喜愛，「作為香港人，睇TVB大，驚佢成為第二個亞視」。

三位召集人指出，TVB與附屬公司、內地自建應用app「埋堆堆」等相關公司關係不清晰，擁有大量TVB劇集內容的「埋堆堆」表面上卻與TVB沒有股權關係，「可能埋堆堆賺10億元，但又落唔到TVB袋，小股東連餅碎都分唔到」，直言感到失望、近乎絕望。

或採取進一步行動

召集人又指，對TVB目前債台高築，又投資星美債劵失利，卻無人負責，對TVB未來如何營運感到擔憂。假如TVB在限期前不作出回應，將採取進一步行動，不排除聯繫機構投資者，召開股東大會等，惟不會增持股份。

召集人稱現已去信證監會等監管機構，監管機構亦已經收到相關信件，但不便透露機構的回覆。

TVB強烈否認公開信內指控

對於小股東聯盟發出《致「TVB」董事局的公開信》，TVB發出聲明指出因應網上流傳的，TVB現作出嚴正聲明，有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

過去數年，香港飽受社會運動和新冠疫情雙重夾擊，在艱辛的大環境下，TVB仍然保持良好的表現，TVB旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。

TVB 十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。 對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。