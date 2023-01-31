大摩料日央行或今年夏天取消YCC　每百日圓兌港元年底報6.14

日本央行於去年12月調整「孳息率曲線控制」（YCC）波幅區間，由0.25厘調整至0.5厘。摩根士丹利預料，在今年夏天日本央行在新行長領導下放棄YCC，亦有可能將波幅範圍擴大至1厘。



大摩指出日本央行將於3月1日公布市場參與者的債券市場調查結果，若債市運作未見改善，市場人士或預期當局有機會放棄YCC。至於當月議息會議日期為3月10日。

目前日本央行為少數仍實施負利率政策的環球主要央行。大摩預期當局最快於2024年加息，惟屬放棄負利率政策的一次性舉動，並非開展加息潮，與預期當地通脹難持續達到央行目標的2%水平有關。

雖然投資者對日本利率走勢採取較鷹派預測，投資者預料日本央行將會進行連串加息行動，但是大摩認為投資者的看法，較該行的基本情境看法更進取，而當地通脹壓力為G4中最低，預期只有4%，分別較美國﹑歐洲及英國的預測峰值9%﹑10.6%及11.1%為低。

料通脹將8月時回落至2%

該行進一步指出去年日圓兌美元大幅貶值，以及國際商品價格上揚，在傳導效應影響下帶動日本食品及能源價格上揚。可是通脹壓力正在紓緩，加上日圓兌美元回升，由食品及能源價格推動的消費物價指數（CPI）將回落，至8月時通脹將回落至2%。

大摩又預期若市場人士對日本央行加息取態降溫，日圓將會在低位徘徊，可是最終走勢仍須視乎聯儲局加息預期及美元走勢。今年美元將會走弱，日圓會在今年底時朝127進發，或每百日圓兌港元為6.14。