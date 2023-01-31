恒隆陳啟宗﹕內地經濟前景不俗　對高端零售跑贏大市不感驚訝

恒隆地產（0101）董事長陳啟宗於業績發佈會上表示，中國經濟目前受很多難以預測的事情影響，如新冠疫情、中美關係，及俄烏戰嘅等，不過認為中國經濟前景「會幾ok」，對高端零售表現跑贏大市並不驚訝。



他指疫情已經過去，中國受惠低基數效應及政府對消費及工業的支持，就業穩定對經濟會有幫助。

至於香港能否受惠中國經濟復甦，他直言，香港有很多東西與過去不同，現時西方將香港視作與中國一樣。但他明言不認同，香港與中國仍有兩制的差異，但西方掌控媒體，並沒有報道事實。

他認為，中美兩國經濟會部份脫鈎，香港若果跟隨過去幾十年的做法，會錯過好多，目前要重新審視香港在國際間的位置。

提到特區政府近月多次出訪中東，他主動提及多年前曾介紹沙特阿美總裁與港交所（0388）前行政總裁李小加認識，希望對方來香港上市。他表示，知道沙特阿美不來港上市的原因，但不會公開，自己與中東地區有多年的來往，一年都會到當地兩、三次，認為香港在國際間有不同的連繫，中東對中國好有興趣，「你鍾意我，我鍾意你咪有得傾」，因此認為中東是有發展機會，香港有這方面的條件。