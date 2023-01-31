恒隆地產全年基本純利跌4%至41.99億元　派末期息0.6元

恒隆地產（0101）公布截至去年底，全年純利為38.36億元，按年微跌0.8%；撇除佔物業之淨重估虧損，全年基本純利按年跌3.8%至41.99億元，派末期息0.6元，連同中期息，全年派0.78元。

期內，總收入為103.47億元，與2021年持平；營業溢利下跌2%至72.53億元；物業租賃收入減少3%至100.31億元，跌幅主要受去年第二季度起，人民幣兌港元貶值，以及上海的商場受疫情影響而於4月和5月停業所致；年內錄得3.16億元的物業銷售收入。

集團指，位於上海的商場於4月至5月期間停業兩個月，嚴重影響業務表現。但上海以外的商場及辦公樓組合持續呈現可觀增長，上半年的收入按人民幣計值增加1%。在下半年，由於疫情在內地蔓延，當地疫情防控政策再度實施，導致業務受影響和客流量下滑。疫情於12月加劇令確診個案遍布全國各地，以致負面情緒被放大。

不過地域及業務多元化策略再次發揮其功效，下半年的租賃收入較 2022年上半年增長 8%，若對比內地租賃收入處於歷史高位的2021年下半年則持平。

本港零售物業組合收入下跌3%

本港方面，香港營商環境疲弱，年初的第五波疫情對業務和消費者情緒造成影響。政府於年內推出新一輪電子消費券計劃，得以提振消費者情緒。去年下半年批出的租金寬減額度有所下降，與去年相比2022年的整體物業租賃收入僅下跌3%至32.79 億元，跌幅少於上半年的4%，可見按年差距逐步收窄。

其中，受租金下調影響，本港零售物業組合收入下跌3%至19.31億元；辦公樓收入下跌 5%至10.96億元。

至於恒隆集團（0010）公布，截至去年12月底止年度業績，股東應佔溢利27.18億元，按年增長4.98%，末期息維持0.65元。期內，股東應佔基本純利30.02億元，按年增長0.37%，每股基本盈利2.2元。