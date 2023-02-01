太古地產首進軍曼谷　斥5.7億元向香港興業豪宅地皮40%權益

太古地產（1972）首次進軍曼谷地產市場。公司宣布斥資5.7億元向香港興業（0480）收購位於泰國曼谷無線電路（Wireless Road）一塊地皮的40%權益。地皮位於曼谷最尊貴地段之一，將會發展住宅項目。



公司將與泰國知名發展商 City Realty Co. Ltd.合作，共同開發該塊位於巴吞旺縣（Pathum Wan District）黃金地段倫披尼區（Lumphini sub-district）之用地，將其發展成豪華公寓項目。

該地塊面積為12,666平方米（約3,166平方哇或136,335平方呎），位處於曼谷市中心核心商業區，坐擁倫披尼公園（Lumphini Park）和班嘉奇蒂公園（Benjakitti Park）的開揚景緻，地理優勢無可比擬。項目毗鄰倫披尼公園，並鄰近高級購物商場、國際學校、五星級酒店和領事館區。

致力發展東南亞市場地產項目

太古地產行政總裁彭國邦表示：「我們非常高興能夠進軍曼谷住宅市場。曼谷是東南亞目前最具活力的新興市場之一，其優質高尚住宅的發展潛力巨大。東南亞地區是我們住宅買賣策略中的重要部分，我們將繼續尋求機遇，將太古地產的優質住宅品牌推廣至區內不同的新市場。」

2022年，太古地產宣布計劃於東南亞、香港及中國內地等核心巿場投資1,000億元，以推動公司未來十年增長。當中約20%資金將用於這些巿場的住宅買賣項目。除曼谷外，太古地產目前還在東南亞主要城市，包括越南胡志明市和印尼雅加達發展多個住宅項目。在新加坡，由Heatherwick Studios設計師Thomas Heatherwick親自操刀設計的頂級豪華住宅項目EDEN已經落成，合計20套公寓單位於2021年3月以總值2.93億新加坡元全數售出。