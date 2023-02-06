中銀香港：近半港人考慮大灣區置業　深圳為首選地

中港今日起全面開關，中銀香港最新調查發現，接近8成港人受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，同時有46%受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為渡假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。

中銀香港（2388）於今年初委託第三方機構進行線上問卷調查，訪問了逾2,700名香港居民，結果並顯示，有7成受訪者表示對大灣區金融產品及服務有需求，包括日常消費支付、網購、理財及按揭服務等。由於內地電子支付普及，對經常往返內地和香港的市民來說，持有內地銀行賬戶用以綁定主流手機電子支付應用程式，對在大灣區出行旅遊或生活工作帶來不少便利。

在仍未持有內地銀行賬戶或未曾使用過內地支付平台而有意開立內地賬戶的受訪者中，58 %受訪者傾向先行在香港以遙距方式見證開立內地銀行賬戶。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨著內地及香港全面通關，香港居民到大灣區內地城市旅遊、工作或升學等逐步回復正常，推動相關日常支付、理財及置業等需求。中銀香港將持續與內地中國銀行緊密合作，為大灣區居民提供全面便捷的跨境金融服務體驗。