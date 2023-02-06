許正宇隨特首李家超訪問沙特阿拉伯　說更多香港金融好故事

特首李家超正率團於沙特阿拉伯進行訪問，財經事務及庫務局局長許正宇亦有份隨團。財庫局於Facebook專頁內指出，繼數月前先後出訪菲律賓馬尼拉和泰國曼谷，許正宇今次隨李家超出訪沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，走得更遠，述說更多香港獨有的金融好故事。

財庫局指出，作為香港特區代表團成員之一，許正宇在利雅得時間2月5日晚上的沙特阿拉伯與香港投資論壇暨新春晚宴上，主持討論環節 「投資可持續未來 – 香港擔當促進者角色」。來自香港和沙特阿拉伯的講者分享他們的精闢見解，特別從物流、創新科技和基礎建設領域的角度，就兩個經濟體可如何合作，貢獻可持續發展作高層次交流。

在討論環節，許正宇亦把握機會推介香港作為國際金融中心，指出香港領先的金融基建及專業服務，可為沙特阿拉伯相關業界提供理想平台，讓他們在中國內地和亞洲其他地區投資，同時實現可持續增長。他特別提到香港擁有充滿活力的金融科技生態圈，讓超過800間金融科技公司蓬勃發展。去年10月底更發表了虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為發展虛擬資產行業和可持續生態系統而訂定的政策和立場。

他又鼓勵當地機構善用香港作綠色和可持續投融資及認證，共同把握國家「一帶一路」建設帶來的龐大綠色金融機遇。

當局亦指出，在餘下行程，許正宇會全力推廣香港新優勢，促進香港與沙特阿拉伯和阿聯酋之間各方面的交流和合作。