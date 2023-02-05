李家超中東訪問｜晤沙特投資部大臣　啟動促進和保護投資協定談判

特首李家超率領代表團到方中東訪問沙特阿拉伯和阿聯酋。今早（5早）展開在當地的訪問行程，早上晤沙特阿拉伯投資部大臣，雙方同意加強擴展兩地投資貿易的共識，兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判。



訪問團其後參觀當地NEOM未來城市計劃的展覽，訪問團向沙特官員和商界翹楚介紹香港在建築、設計、施工和規劃等方面的水平出衆，這將有利於支持NEOM的發展。



特首李家超(左)2月5日與沙特阿拉伯投資部大臣Khalid Al-Falih會面。(李家超Facebook圖片)

李家超：協定讓兩地經濟共同受惠

李家超今早先與沙特阿拉伯投資部大臣Khalid Al-Falih會面。他表示，雙方同意加強擴展兩地投資貿易的共識，兩地政府將啟動促進和保護投資協定談判。他指締結促進和保護投資協定可加強香港與沙特阿拉伯在經濟和投資方面的聯繫，讓兩地經濟共同受惠，有關談判將向兩地商界發出正面信息，有助加強投資者的信心及擴大兩地之間的投資流動。

晤沙特主權財富基金副主席 指港在一國兩制有獨特優勢

李家超又與沙特阿拉伯主權財富基金公共投資基金(PIF) 副主席Turqi A. Al-Nowaiser會面。PIF是世界上最大的主權財富基金之一，近年在香港開設了新的辦事處，李表示，香港的地理位置優越，在一國兩制下的優勢獨特，並擁有世界一流的基礎設施和豐富的專業人才，沙特的資金和投資在香港可以有無限的機遇，包括金融、創科、基礎建設、高質量發展和文化藝術等；加上香港是進入內地市場的橋樑，是大灣區建設的引擎之一，正創造投資發展的龐大空間。

他表示已邀請副主席及沙特的商界人士到訪香港，親身體驗香港的活力，充分了解香港的巨大機遇。

參觀未來城市計劃 推銷建築和規劃等水平

訪問團也參觀當地NEOM未來城市計劃的展覽。NEOM是正在沙特西北部建設的智慧城市，處於亞歐非大陸交匯處，將會是以百分之百可再生能源驅動，是無炭和全面銜接大自然的生活城市計劃，將容納 900 萬人在一直線空間共同融和生活的願景城市。

李家超表示，和代表團向沙特官員和商界翹楚介紹香港在建築、設計、施工和規劃等方面的水平出衆，具競爭力，更有世界一流的專業服務，這將有利於支持NEOM的發展。