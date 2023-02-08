外派僱員宜居城市排名　香港急跌15位　分析：受累疫情防控及政治

據全球外派人力資源顧問機構ECA International最新發布的宜居城市排名，香港在排行榜中按年急跌15名，至第92位，下跌原因包括疫情防控措施及選舉等政治環境因素。該機構的亞洲區域總監關禮廉表示：「綜觀2022年，香港維持既有的疫情防控措施，減低新冠疫情的影響，這與亞洲以至全球的城市形成鮮明的對比。」「此外，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。」



報告提到，香港的排名落後於大多數主要城市，例如台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市，這些均為許多香港居民在2022年選擇移居的地點。

香港的排名落後於大多數主要城市，例如台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市，這些均為許多香港居民在2022年選擇移居的地點。(資料圖片)

上海名次跌至128名 反映清零政策影響

至於中國內地方面，受大規模的新冠疫情防控限制及封城措施的影響，中國內地所有城市的排名均有所下降。

關禮廉表示：「中國內地所有城市的排名均有所下降，原因是中國在2022年間一直維持清零政策，而上海的名次下跌充分反映該政策的影響。上海在2022年間受長期封鎖，對其宜居程度造成重大影響。」

儘管上海於排名中下跌了11位至第128位，但仍然為排名最高的內地城市。而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降了14位至第161位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「上海的名次下跌充分反映清零政策的影響。上海在2022年間受長期封鎖，對其宜居程度造成重大影響。」

至於全球最適宜外派僱員居住的地點，新加坡繼續成為第一，其整體宜居程度的分數較去年有所改善。當地的新冠防疫限制比亞洲其他主要地區更早解除，令新加坡在排名中繼續穩奪榜首。

ECA每年十一月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過500個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異。