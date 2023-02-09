The ONE百老匯戲院本月底結業　推告別優惠　MCL將接手

百老匯院線（Broadway Circuit）宣布，因租約期滿，尖沙咀The ONE戲院將於2023年2月26日結業。



尖沙咀The ONE百老匯戲院宣布，於2月26日結束營業，並由即日起推出「告別優惠」，購買戲票兩張即送戲票及小賣部優惠券一套，包括戲票買一送一優惠劵及小賣部套餐半價優惠券。

而有關百老匯The ONE的 bcinephile會員部服務將會暫停，會員可到荃灣百老匯及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

MCL從今年4月起接手

而上述戲院位置將會由另一戲院營運商MCL接手。資料顯示，MCL母公司豐德麗（0571）於2021年宣布從2023年4月起接手The ONE的戲院，承租期為10年，總基本租金為1.225億元，每月平均基本租金為102萬元。

疫情肆虐下，近年有不少戲院宣布結業。去年3月，因租約期滿及防疫措施收緊下，百老匯去年初結束營業長達十年的鑽石山荷里活廣場戲院。戲院位於荷里活廣場3樓，設6個影院，提供1,614個座位，早於2011年開業。無獨有偶，該舖位去年已改由MCL接手。