羅兵咸：今年或有2000萬遊客來港　料零售額增長13%

羅兵咸永道今日（9日）表示，對2023年香港消費市場前景樂觀，預計本港零售額增長13%至約3,950億元，但零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。



羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，自中國内地取消針對入境旅客的檢疫要求，預計2023年零售額將會反彈。本地旅遊業開始緩慢復甦，估計有2,000萬遊客來港，大概是2018年6,500萬高峰時期的三分之一。

鄭煥然續稱，零售額將受益於旅發局近期斥資1億元的推廣計劃。雖然中國內地與香港通關後零售市場將有所增長，但零售業在今年頭幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢復至疫情前的水平。

羅兵咸表搜，百貨公司、珠寶及奢侈品行業料增長四成。（梁煥敏攝）

百貨公司、珠寶及奢侈品行業料增長四成

展望未來，鄭煥然指，在旅遊業復甦和人民幣強勢的支持下，百貨公司和包括珠寶首飾在內的奢侈品行業將在2023年各增長約40%，而衣物、鞋類及有關製品則增長約20%。

他認為，由於2023年乃雙春兼閏月，消費者對婚禮珠寶首飾和黃金產品的需求增加。隨著旅遊和社交活動逐步恢復，全球市場正在復甦，甚至超過疫情前的水平。儘管香港仍面臨挑戰，其奢侈品市場將受益於全球和中國的復甦，並繼續提升其作為購物天堂的競爭優勢。

至於網上銷售方面，2022年香港零售業網上銷售價值佔零售總銷貨價值10%，按年上升21%。羅兵咸永道香港預料2023年零售業網上銷售將繼續增長，但增速放緩。