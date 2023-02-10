領展上市17年來首次供股　折讓近3成籌188億元

領展（0823）今日宣布以5供1方式，集資額為188億元﹑淨集資額185億元。領展指出每單位供股價為44.2元，較周四（9日）折讓29.6%，供股規模為4.256億個單位。

今次是領展自2005年11月上市以來，首次供股。



領展又指出，若是未償還的可換股債券悉數轉換，供股規模將增至4.377億個單位，集資額為193億元，淨集資額為190億元。

供股折讓近3成

領展指出，資金會用於償還現有債務﹑探索投資機遇及用作一般營運資本。集資取得的資金中，約40至50%用於償還下列債務，包括2023年到期總額約70至80億元現有銀行貸款，以及2024年1月1日後到期的約10至20億元循環銀行貸款。以及用於一般營運資本，其餘部份用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區零售﹑停車場﹑辦公室及物崡板塊。

領展指出，目前供股取得的資金未有被指定用於任何具體投資機遇。

領展董事會主席聶雅倫指出:「這次供股計劃將壯大領展房託的資本基礎，讓我們能夠在房地產市場重新定價時抓緊具增值潛力的投資機遇，將進一步鞏固領展作為亞太地區領先的房地產投資者和管理人的地位。」