領展斥125億元購新加坡兩商場項目　續於亞太區內物色項目

領展（0823）進軍新加坡零售物業市場。領展宣布斥資21.61億元（新加坡元‧下同）（折合125億元）購入當地兩個零售物業﹕裕廊坊（Jurong Point）及Swing By@Thomson Plaza權益。按兩個項目於2022年度年度化淨物業收益1.06億元計算，入門收益率約4.9%。若扣除融資成本後，有關收購對公司分派有輕度的正面影響。



擬引入伙伴一同進行收購

領展行政總裁王國龍指出，今次是領展首次進入當地市場，有關交易亦為歷來最大宗收購。交易完成後會成為新加坡首10大商場物業業主。他又指出雖然領展能獨力完成有關收購，但是仍希望能夠成功物色伙伴以共同投資。目前引入伙伴的商討正在進行，由於前述的項目收購需於明年3月前完成，希望屆時可就引入投資伙伴的情況一併公布。

王國龍指出會透過內部資源及融資，以完成收購。完成交易後，按截至今年9月底，領展債務總額對資產總值比率23.2%將增至27.1%。

近年領展不時在海外物色收購，既有進軍英國﹑亦有在澳洲購入項目。王國龍指出領展一直在亞太區內地區如日本﹑澳洲及新加坡等地物色項目，今次終於以較合適價錢成功在新加坡收購項目，並指出項目收購代價較項目估值折讓6.1%，而當地項目有助提升領展抗逆逆力。目前海外項目佔領展總資產組合比率約6%，若最終以獨資方式完成收購，海外項目佔整體資產組合比率為11%。他又表示未來領展會繼續在亞太區內物色項目。

稱香港仍有投資機會

王國龍強調香港資產仍是領展旗下資產組合的支柱，並指出香港亦有投資機會。既早前投得安達臣道首幅商場用地，以發展民生商場，另一幅安達臣道商場則以些微差價而無法投得。

被問及會否出售香港項目時，王國龍指出就算有香港項目權益要出售，亦未必將項目的100%權益，可以考慮為項目引入其他伙伴，又強調過往領展出售項目時，能以溢價出售。

目前實現中港兩地通關似乎日近，王國龍指出若兩地通關，相信可為領展帶來正面影響。他進一步希望內地疫情情況可以進一步改善，吸引更多居民消費。香港情況已近乎復常，希望更多市民光顧領展旗下商場的商戶。