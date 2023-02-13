國泰取消部份2月及3月往來日本航班　料復活節期間航班可如期運作

國泰（0293）削減至下月30日部份往來日本及香港航班班次，並指出由於每周只能營運72班航班前往日本，較2023年2月至3月原定計畫營運並經已獲當局批准的航班少13至15班。



不過國泰亦指出擬由3月31日起恢復每周5對往返名古屋的航班。由於原定4月及5月的航班數量與日本當局准許公司由香港前往日本6個機場的航班數量相若，預期4月及5月的航班將大致如期運作。



為遵守最新限制，除已取消的航班外，國泰航空還必須取消以下由2023年2月3日至3月30日往返香港及日本的航班，當中包括往返東京成田﹑大阪關西﹑福岡及名古屋等機場航班。

國泰指出，對於受航班取消影響的顧戶，會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。同時指出對於受航班取消影響的顧客深感抱歉。

國泰表示，已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班。顧客將收到載有新航班詳情的電郵，也可以在自助訂位管理服務查閱相關資訊。顧客需確保已向公司提供了最新的聯絡方式。

公司指出，若客戶直接透過國泰航空訂票可透過電郵的連結重新預訂或辧理退款。若透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡旅行社安排更改。