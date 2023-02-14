穩定幣BUSD遭禁　幣安24小時流出65億　創11月以來最大單日淨流出

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的合作夥伴，遭美國監管機構禁止發行一種新代幣（BUSD）。消息傳出後，幣安過去24小時內淨流出約8.31億美元（約64.8億港元），創下去年11月以來最大的單日淨流出量紀錄。



幣安發言人周一聲明表示，獲Paxos（幣安合作夥伴） 告知，紐約州金融服務部已指示Paxos停止至鑄造新的BUSD，Paxos將繼續負責管理BUSD的贖回。Paxos指出不同意當局的要求，必要時準備以法律行動回應。

幣安創辦人趙長鵬強調，BUSD是由Paxos發行，客戶資金安全無虞，但在避險情緒驅使下，用戶正減少在平台上的加密貨幣持有量。

淨流出8.3億美元

數據顯示，幣安用戶在過去24小時內提取了約28億美元的數碼資產，超過同期約20億美元存款，即淨流出約8.31億美元。

紐約州金融監管部門指示，Paxos停止發行新的BUSD，該幣現時市值約160億美元，但預計未來價值只會持續下跌。美國證監會指控，BUSD是一種未註冊的證券，Paxos應該將有關產品向他們註冊為證券、接受監管，而且準備採取執法行動。

BUSD即幣安USD（Binance USD），是以一比一錨定美元的穩定幣。根據幣安官網數據，截至2月13日，BUSD有620萬名持有者。