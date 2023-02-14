有線寬頻傳交還收費電視牌照　6月1日起停運轉攻HOY TV　不裁員

消息指，有線電視及HOY TV母公司有線寬頻（1097）宣布，將提早向政府交還收費電視牌照，並已獲行政會議通過，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號。該牌照原於2029年5月底到期。



據了解，公司交還本地收費電視節目服務牌照後，集團旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等也會如常繼續營運。有線電視的人才及資源可以更靈活運用和投放於上述的業務發展。

消息人士向《香港01》透露，交還牌照後公司不會裁員，相關人手會調配至免費電視及其他業務。另外，會繼續發展「有線新聞」品牌，至於提供賽馬資訊的「有線 18 台」，將轉向多媒體發展。

有線寬頻今日（14日）下午1時16分起停牌。

據了解，交還牌照後，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號，在牌照正式交還前，公司盡力確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容；亦會採取一切可行措施，確保在牌照交還後市民繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

至於用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，據了解公司會提供適切的指引和建議如何處理。針對個別有需要用戶如年長人士，會主動聯絡提供協助。如用戶無意保留設備，亦可到公司提供的回收點交還。

有線交還收費電視牌照獲行會通過。（資料圖片）

繼續發展「有線新聞」品牌

未來發展方面，據了解，公司正籌備在今年開拍電視劇和推動與海外人才及平台合作，以及為市場提供有效的線上線下內容推廣方案。為配合新世代觀眾習慣，部分有線電視節目內容將遷至網上平台，亦會加強投資多媒體業務。

據了解，公司會繼續發展「有線新聞」品牌，並透過現有三條免費電視頻道：76 台香港國際財經台、77 台 HOY TV 及 78 台 HOY 資訊台，提供新聞資訊；至於提供賽馬資訊的「有線 18 台」會向多媒體發展，研究在社交媒體、手機應用程式「賽馬 GPS」及其他渠道直播賽事，並在「賽馬 GPS」內，增加如電子馬經、名家貼士等資訊。