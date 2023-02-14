有線寬頻收費電視訂戶數目下跌　去年6月降至不足70萬

有線寬頻（1097）宣布從今年6月1日卷，收費電視業務停止營運。翻查有線寬頻業績，發現收費電視訂戶數目不斷減少，由2011年底的逾110萬戶，降至去年6月底的68.3萬戶。同時業績亦欠表現，從2008年至2022年6月底，累計虧損逾37億元。



翻查從2007年起的全年業績，有線寬頻從2008年起出現虧損，至2022年6月底，有線累積虧損為37.3億元。並且從2008年起，公司已再無向股東派發股息。

去年上半年媒體業務收入跌17%

收費電視用戶數目亦下降，在2008年底收費電視訂戶數目為91.7萬戶，至2011年底時更增至110.6萬戶。其後訂戶數目持續減少，至去年6月底時收費電視用戶數目降至68.3萬戶。

至於收費電視的財務表現，在2011年時有線寬頻尚未獲得免費電視牌照。當時電視業務總營業額為17.49億元，按年增加12%，與電視廣告收入增加有關；又指出錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）6,900萬元，而在2010年錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）6,400萬元。

其後公司獲得免費電視業務牌照，在2017年5月免費電視的粵語頻道啟播。因此在截至去年6月底止的中期業績，公司媒體業務是包括收費電視﹑免費電視﹑廣告及電視轉播服務等。期內媒體業務收入為2.4億元，按年減少17%，未扣除折舊及無形資產攤銷前虧損則收窄至8,300萬元。

收費牌照原訂於2029年5月底到期

公司的收費電視牌照，原訂於2029年6月或到期。翻查政府於2016年12月發出的新聞稿，指出有線電視承諾於2017至2023年的6年內投資共34.47億元，當中包括資本投資2.51億元和節目投資31.96億元。

有線電視亦承諾為新聞、電影及預先錄製的娛樂節目提供字幕，並進一步改善客戶服務和銷售手法，包括處理終止服務的安排和跟進顧客投訴的程序。