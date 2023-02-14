UNIQLO及GU香港加人工！　加幅最高為24%　店長年薪達百萬元

UNIQLO及GU在繼母公司迅銷集團（6288）早前公佈日本薪酬回報策略後，今日（14日）宣佈香港亦作出薪酬調整，以保持在全球人力資源上的競爭優勢，同時為香港吸納更多優秀人才。



UNIQLO及GU表示，繼近年陸續於2018年及2021年調整香港整體及部份僱員的薪酬後，是次再度作出薪酬調整，包括辦公室和前線店舖員工，加薪幅度最高達24%，調整於2023 年2月起的薪酬生效。

以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬港元；而透過專為大學畢業生而設之UNIQLO Management Candidate （UMC） 及 GU Management Candidate （GMC） 計劃入職的員工，起薪點上調至25,500元。

除調整薪酬外，UNIQLO及GU亦將於2023年9月1日起大幅上調店舖員工可享有之法定假期日數至每年17日，與公眾假期看齊。

為配合業務發展，UNIQLO稱，目標於未來六個月在香港增聘300名前線的店舖員工，GU近期亦有增聘計劃。而每年兩次的 UMC及 GMC招聘亦會繼續進行，公司會為入職員工提供全面和集中的培訓，目標在最短期內成為店長後到海外發展或在港繼續以高速成長為目標成為集團的經營者。