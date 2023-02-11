UNIQLO牽頭加薪：日本企業打破「30年不漲薪」魔咒？

日本大型連鎖服裝店「UNIQLO」母公司迅銷（Fast Retailing）上月宣布，將於今年3月就日本正職員工的年薪最多調升近四成，接近該公司在歐美市場招聘人手的工資水平，以便在全球靈活部署人力。有研究公司於上月中預測，日本大企業今年或會提出26年來最大的加薪幅度，以支持岸田政府實現可持續工資增長及刺激私營部門引領的經濟增長等目標。



1月11日，迅銷宣布將對包含總部以及門市約8,400名員工，實施不同程度的加薪，最多年薪提高達四成。其中，門市員工的每月起薪點將由目前的25.5萬日圓（約15,197港元）調高至30萬日圓（約17,879港元）；而門市主管則從29萬日圓（約17,284港元）調高到39萬日圓（約23,245港元）。

該公司雖曾於2020年針對特定正職員工調整薪金，但此次卻是這間著名日企20多年來首次對全體員工加薪。去年9月，迅銷也調高了兼職人員的時薪，平均增幅約20%。集團希望統一公司內部的全球薪金水平，將日本薪資調高至接近國際標準，藉此讓更多在日本受訓的員工派駐海外，或將海外員工調派到日本。

柳井正表示，對公司內部「揣度上司想法的員工越來越多」産生了危機感。（Getty）

迅銷會長兼社長柳井正表示，在新冠疫情下日本總部工作的員工變得只關注日本國內。隨着公司組織規模越來越大，銷售額超過2萬億日元，他對公司內部「揣度上司想法的員工越來越多」産生了危機感。他強調通過提高工資，從日本國內外引進優秀人才以及擁有發展意願的年輕人才，為組織提供刺激，長遠在與亞馬遜及ZARA等全球零售商的競爭中取得最後的勝利。

據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）的研究發現，在3,213間日本上市企業中，2021年度平均每名員工薪金為605萬日圓（約36萬港元），僅110家企業平均年薪在900萬日圓（約54萬港元）以上。人力資源顧問公司美世（Mercer）指出，截至去年12月，美國管理階層的薪金為日本的兩倍，且同一企業的中國內地主管也較日本的賺得多。

有意見認為，迅銷此舉有望鼓勵更多追求全球人才的日企跟進。日本經濟研究中心（JERC）估計，日本大企業將從4月開始的財政年度平均加薪2.85%，這將是自1997年日本進入嚴重通貨緊縮，以及「失落的三十年」以來最大的加薪幅度。

UNIQLO日本員工的薪金調整後將接近歐美員工的水平。(Getty)

除了迅銷，現時已有多間大型日本企業宣布大幅加薪的決定，包括遊戲巨擘任天堂、日本境內資產規模第3大日本第一生命保險公司（Dai-ichi Life Insurance），前者更表明不論公司的業績好壞，也將日本國內的職員全部加薪一成，以協助職工應對物價上升；後者也是自公司1995年成立以來首度為含內勤員工在內的全部工作人員加薪，至於實際加薪幅度將再與工會討論後向外公告。

加薪遠落後於G7成員國

據經合組織（OECD）的數據，2021年日本的平均年薪為3.97萬美元（約31萬港元），而1991年為3.78萬美元（約30萬港元），加薪幅度不足5%；而同期法國、德國等G7經濟體的升幅為34%。

東京大學經濟學教授山口慎太郎指出，日本自1990年代中期面臨通縮，原因是為壓低進口成本的強勢日元，以及國內資產泡沫的破滅。他預測隨着通脹率上升，國人可能會開始對未獲加薪提出「強烈」抱怨。

他又指，日本薪資水平還受到另外兩個因素影響，包括低生產力和企業文化。一般而言，薪資和生產力成正比，「當生產力上升時，企業表現更好；當它們做得更好時，就可以提供更高的薪金。」惟日本老齡化使得生產力成為了一大阻力。

有專家指出，日本「終生雇用」制度是工資低迷的原因之一。(Getty)

而日本企業的傳統「終生雇用」制度，使得許多公司在景氣時期提高工資非常謹慎，這樣他們就有辦法在困難時期保護員工。然而，這種按資歷分發薪酬的系統，即按照員工職級和服務年期而非績效來支付工資，也降低了人們轉工跳槽的積極性；而在其他國家，這通常有助於推高工資。

事實上，日本企業於上一個財政年度持有280萬億日圓（約16萬億港元）的現金和存款，許多公司付出更高股息和股票回購將利潤還給股東。雖然並非所有行業或公司均有顯著獲利，惟不少公司仍有能力加薪，將更多利潤給予員工。

有經濟學家認為，若果企業選擇不加薪來增加現金儲備，消費者支出則會減少，最終也是不利於企業。

岸田文雄警告，假如薪金增長繼續落後於物價升幅，國家或有機會陷入滯脹。(Getty)

關鍵在「製造業」？

上月，首相岸田文雄警告日本經濟受到威脅，聲言假如薪金增長繼續落後於物價升幅，國家或有機會陷入滯脹（stagflation）的風險，即指通脹上升但經濟成長停滯的時期。他希望日企每年將薪資提高3%以上，長遠推出全新的綜合經濟措施，以擴大對薪金增長的支持，並結合提高生產力。據日媒消息指，日本最大的勞工組織日本工會聯合會（Rengo）將在本月與多間企業管理層的會談中要求加薪5%。

岸田政府認為，雖然日本的通脹率目前遠高於日本央行2%的目標，惟通脹主要由商品和能源成本驅動，假如不伴隨工資增長的話，相關的通脹是不可持續的。

不過，有經濟學家指出要讓日本經濟回到欣欣向榮的黃金年代，關鍵其實在於製造業。明治大學政治經濟學副教授飯田泰之表示，經濟泡沫破滅後政府取消對臨時工的保障，讓兼職工作者大增，後來又遇到招聘凍結，產生迷惘的一代。他認為製造業可擴大中產階級，鑑於現時日圓走低正迫使製造業回流，若國內製造業復甦，經濟也會隨之復甦。