植田和男獲提名出任日央行行長　中銀高耀豪﹕日圓受制兩大因素

日本政府剛公佈提名植田和男為日本銀行新任行長，日圓變化並不大，與日媒於上星期五報道消息時日圓急升的情況不同，中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師高耀豪認為，反映市場已經初步消化這個消息。



對於新任行長的任命，市場最關注的是未來日央行貨幣政策方向，從而對日圓帶來的影響。植田和男是學者背景，雖然曾經於日本央行工作，但已經回歸學術界多年，所以市場未能明確界定他的政策取向。然而，植田和男表示貨幣政策應該建基於經濟現況，認為目前的貨幣政策合適，但認為日央行應該為未來退出寬鬆貨幣政策作好準備。高耀豪相信植田和男是中立派，傾向以學術理論結合經濟情況制定政策以及比較依賴數據作判斷。

雖然這並不代表他將急於改變政策，但以目前經濟環境而言，新行長任內有較高機會因應情況調節利率曲線政策，甚至加息。高耀豪預期日央行改變政策之前，應該會先制定退出寬鬆方案，具體方向最快需於4月新行長正式接任後方會提出。

兩大因素左右日圓短期走勢

高耀豪認為，目前短期對日圓的影響應該來自兩方面：一是目前市場對美國聯儲局加息的判斷引起美日息差的影響；二是新行長的表態影響市場對未來政策的預期。高耀豪相信美日息差的影響會較為明確，所以預期美元兌日圓先要面對美國通脹變化及延長加息周期的壓力，但中線而言日央行改變政策機會仍然較高，所以日圓應該隨著美聯儲加息周期完結再度上升。

至於今晚（14日）美國將公佈最新1月份的消費物價指數，市場預期權重調整後的通脹數據按月有所上升。近月油價開始橫行，代表整體通脹下降速度有機會放緩，加上美國就業數據仍然非常強勁，從而支持消費及服務相關的通脹環節，令市場預期通脹可能會按月回升。

根據彭博的資料顯示，市場預期通脹及核心通脹的中位數分別按月上升0.5%及0.4%，高於上月負0.1%及0.3%的情況；按年則分別上升6.2%及5.5%，低於上月6.5%及 5.7%。而調查中，核心通脹按月預期最高值為上升 0.5%，最低為 0.2%，由於市場預期的中位數 0.4%十分接近預期的最高值，因此高耀豪相信，數據需要高於 0.5%才會引發市場更大的憂慮。

高耀豪指，因為上星期公佈的就業數據非常強勁，為聯儲局於5月繼續加息提供了理由，從而支持了美元反彈。市場其後需要進一步繼續觀察下月將公佈的就業及通脹數據，以判斷3月的議息指引。但利率期貨已經顯示，市場已重新開始反映終極利率的預期至5厘上。相反，假若今晚通脹數據低於預期的中位數，美元將會先行回軟。