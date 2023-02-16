芒格再提「股神」接班人阿貝爾　會計師出身　將成巴郡CEO

股神巴菲特（Warren Buffett）副手芒格（Charlie Munger）表示，巴菲特的旗艦投資公司巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）已經指定阿貝爾（Greg Abel）作為巴菲特的繼任者。



阿貝爾是巴郡的副主席，也是巴菲特的左右手。芒格稱，當巴菲特卸任時，又或者無法繼續擔任巴郡哈撒韋行政總裁時，阿貝爾將會接任。

事實上，早在2021年「股神」巴菲特已經正式公開接班人，當時《CNBC》引述巴菲特指，假若他今天出了意外，「明天阿貝爾就是巴郡的負責人。」

阿貝爾出生於加拿大，父親是個推銷員。阿貝爾在學時會幫忙父親打零工派傳單，最喜歡的運動是曲棍球。

1984年畢業 由會計師出身

阿貝爾於阿爾伯塔大學（University of Alberta）攻讀商業學位，並在1984年畢業。畢業後阿貝爾先於羅兵咸永道會計師事務所（Pricewaterhouse Coopers）任職會計師，後轉至巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy）的前身、中美能源公司（MidAmerican Energy Company）工作。

中美能源在1999年遭巴郡收購，阿貝爾成為了巴郡的一員，當時阿貝爾任職能源公司的主席。阿貝爾後來在2008年正式成為中美能源公司的行政總裁，公司亦正式更名為巴郡能源公司。

股神曾盛讚阿貝爾思維創新

至今，阿貝爾主要負責巴郡能源公司的各項能源計劃，其中包括煤炭、天然氣、水力、風能、太陽能、地熱能和核能發電的子公司。

在2013年，巴菲特曾在一個場合談及阿貝爾，並稱自己經常花時間與阿貝爾暢談，因為阿貝爾「可以帶給我很多很棒的意見」，巴菲特稱讚他的思維創新，對業務發展很具革新的想法。美國《華爾街日報》亦稱讚阿貝爾是名「精明的交易者」。