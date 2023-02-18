銀保監擬完善商業銀行資本監管規則　差異化監管分為「三檔」

中國銀保監會和中國央行就《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，重點內容包括構建差異化資本監管體系，降低中小銀行合規成本；全面修訂風險加權資產計量規則；要求銀行製定有效的政策、流程、制度和措施；強化監督檢查；提高信息披露標準。



今次修訂首次明確了商業銀行投資資產管理產品的資本計量標準，引導銀行落實穿透管理要求。參照國際標準，提出三種計量方法，分別是穿透法、授權基礎法和1250%權重，並詳細規定了各方法應滿足的條件。

其中，如能夠獲取底層資產詳細情況，可穿透至相應底層資產，適用相應權重；如不滿足穿透計量要求，可適用授權基礎法，利用資產管理產品募集說明書等信息劃分底層資產大類，適用相應權重；如前述兩種方法均無法適用，則適用1250%的風險權重。

修訂構建了差異化資本監管體系，按照銀行間的業務規模和風險差異，劃分為三個檔次銀行，匹配不同的資本監管方案。其中，規模較大或跨境業務較多的銀行，劃為第一檔，對標資本監管國際規則。

至於資產規模和跨境業務規模相對較小的銀行納入第二檔，實施相對簡化的監管規則。第三檔主要是規模小於100億元的商業銀行，進一步簡化資本計量並引導聚焦服務縣域和小微。

差異化資本監管不降低資本要求，在保持銀行業整體穩健的前提下，激發中小銀行的金融活水作用，減輕銀行合規成本。