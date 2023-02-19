內地禁新客於境外券商開戶　耀才：仍待中證監指引

耀才證券（1428）上周因配合中國監管機構措施，一度將內地客戶交易暫停，其後中證監發出新指引後，耀才隨即恢復內地客戶買賣。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬今（19日）出席活動時指，中證監釐清跨境證券業務事宜後，公司已即時作出反應，恢復國內所有客戶的帳戶繼續進行各類交易，目標是為保障客戶利益及公司聲譽。

他指，目前耀才主力為舊客戶提供服務，新客方面則有待中證監的進一步指引。他又指沒有收到相關投訴。

耀才證券主席葉茂林（左二）出席「估中恒指贏100萬黃金」第四回合頒獎禮。

耀才證券主席葉茂林則表示，過去三年疫情，市場經營環境困難，但公司沒有受到太大影響，今年盈利較去年好，又指未來會繼續增聘人手，另會考慮開分行。他又稱，耀才一直都有提供全球主要交易所股票及期貨產品買賣，其中新加坡股票、期貨及ETF 等產品亦可供客戶交易，「現行我司已是新加坡期貨交易所會員，如認為發展時間合適，不排除在法規容許下，在當地設據點。」

作為資深物業投資者的葉茂林又指，現時正物色入市機會，主要睇好地舖市場，並謂「都平咗幾多」，加上受惠通關，自由行旅客料可帶旺零售市道。他又指，目前未見外資企業重返、或有大量資金流入本港市場，相信寫字樓（市場）短期「無癮」，至於住宅受「辣招」影響下「無得炒」。

調查：逾七成散戶冀減港股交易雙邊印花稅

此外，耀才證券早前進行為期兩個月的民意調查，共收回約3,000份有效問卷，民調顯示，逾八成散戶看好後市走勢，料2023年恒指於21,000點至27,000點上落，僅有一成半受訪者看淡後市。其中，散戶最看好板塊是科技股（55.8%），相信是散戶認為科技板塊在過去一年已經跌至低殘，現時估值吸引，可搏低位反彈。

至於最看好的板槐第二及第三位則是旅遊股（33.8%）和零售股（29.9%）。對於港股有何急需改善之處，有逾七成的散戶建議減免港股交易雙邊印花稅，其次，佔42%受訪散戶希望香港市場能延長交易時間至24小時。