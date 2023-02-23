福布斯富豪榜2023｜李嘉誠蟬聯香港首富　身家拋離四叔近700億元

福布斯公布年度香港50大富豪排行榜，長和系創辦人兼高級顧問李嘉誠蟬聯首富寶座，身家約390億美元（約3,061.5億港元），而恒基地產（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基、新世界主席（0017）鄭家純及其家族緊隨其後，身家分別為303億美元（約2,378.5億港元）及289億美元（約2,268.6億港元）。



第四名是李錦記李氏家族，第五名九倉（0004）高級顧問吳光正，第六位是新鴻基地產（0016）創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，第七位是銀河娛樂（0027）董事長呂志和，第八位是華置（0127）前主席﹑人稱「大劉」的劉鑾雄，第九位是阿里巴巴（9988）創辦人之一及副主席蔡崇信，第十位是「玩具大王」蔡志明。

50大富豪身家 合共逾2.5萬億港元

值得一提，雖然恒生指數自一年前衡量財富以來下跌12%，但相比之下，香港50位富豪的總財富僅從3,280億美元（約2.57萬億港元）小幅下降至3,240億美元﹙約2.52萬億港元﹚。

福布斯數據亦顯示，李嘉誠身家由2022年的348億美元，增至今年的390億美元。四叔身家則由326億美元，降至303億美元。至於人稱郭老太的鄺肖卿，個人身家在過去1年增加26億美元至152億美元。

何超瓊接棒父親的業務，肩負家族傳承的責任。

至於從事金融業的Jean Salata，以59億美元在富豪榜中排名第15位。據福布斯介紹，在港居住及工作的Jean Salata為智利公民，曾在貝恩及AIG工作，其後加入霸菱亞洲私募股權，並於2000年參與管理層收購霸菱計劃。至2022年10月瑞典企業EQT收購霸菱後，Jean Salata擔任霸菱及EQT合併後的亞洲業務主管，並為EQT行政委員會成員。

信德（0242）主席何超瓊以38億美元身家，在富豪排名榜中位列22位。此外美商會前主席詹康信，身家為18億美元，排名第41名。

此外從事地產開發場的協成行聯席主席方文雄為新面孔，其家族財富為23億美元，排名第35位。