銀娛上季經調整LBITDA 2億元　全年經調整LBITDA 6億元　不派息

銀河娛樂（0027）公布截去年12月底止第4季業績，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為2億元，2021年錄經調整EBITDA為10億元，去年第3季LBITDA為6億元。不派息。



公司表示，季內淨收益為29億元，按年跌39%，按季升43%。

公司又指出淨贏率正常化後，第4季經調整調整LBITDA為1億元，2021年第4季為經調整EBITDA 9億元，去年第3季經調整LBITDA為6億元。

銀娛指出去年經調整LBITDA為6億元，2021年全年經調整EBITDA為35億元。全年淨收益為115億元，按年跌42%，股東應佔虧損為34億元，2021年錄股東應佔溢利為13億元。

公司指出，截至去年12月底，現金及流動投資為264億元，淨現金為189億元。

正致力發展路氹第四期項目

公司表示，確認路氹第三期已經基本竣工，正致力發展第四期。計劃於今年第2季度有序地推出第三期的銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河 萊佛士，並將於今年4月舉行首個MICE活動。

公司指出，我對澳門的中、長期發展充滿信心並全力支持，這展現在承諾在未來10年於澳門投入284億澳門元，其中96%的投資投放在非博彩項目和開拓國際旅客市場。增加的投資將會集中在主題遊樂、娛樂表演、會議展覽、體育盛事、文化和藝術。將會繼續支持澳門政府，並於3月底前向政府提交正在作最後修訂的投資方案。

公司又表示，亦會繼續檢視大灣區和橫琴的發展機遇，但目前的優先目標仍然是澳門。由此可見，對澳門的未來充滿信心，透過路氹第三、四期項目以支持澳門發展成世界旅遊休閒中心的願景。