電盈全年賺1.58億元　惟ViuTV下半年EBITDA跌87%

電訊盈科（0008）公佈去年全年業績，去年歸屬股東應佔綜合溢利為1.58億元，EBITDA按年增加6%至123.88億元，收益按年增2%至360.65億元，派末期息每股28.48仙，全年股息為每股38.04仙。



期內，受惠於旗艦業務Viu 45%的收益增長，OTT（over-the-top）業務收益上升36%至20.12億元，首次錄得全年EBITDA正數，達1.78億元。Viu Original原創製作等內容吸引付費用戶，帶動付費用戶人數飆升45%至1,220萬。

期內，Viu 的每月活躍用戶總數進一步上升13%至6,640萬元。免費電視及相關業務總收益增長14%至9.1億元，不過下半年EBITDA僅錄得1,800萬元，按年下跌87%。

並無提及MIRROR或COLLAR

電盈在以往業績報告上，均有提及旗下男子組合MIRROR的貢獻，甚至在去年上半年業績中提及了當時MIRROR的演唱會門票全部售罄，組合成員亦接拍多個國際品牌的廣告。惟今次業績報告中，電盈未有再提及MIRROR或COLLAR等組合。

例如，去年2月公布去年全年業績時，MIRROR出現了兩次，公司指2021年是 ViuTV 標誌性的一年。年內，借助 MIRROR 的成功，集團的其他業務亦取得優勢。公司當時又稱，「隨著 MIRROR 的成功及其他新晉藝人開始冒起，我們的藝人管理及活動業務發展蓬勃。」

MIRROR演唱會第四場（7月28日）發生嚴重事故，表演台上空用鋼纜懸掛的巨型屏幕突然飛墮而下，導致兩名舞蹈員受傷。