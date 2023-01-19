電訊盈科兩名前職員　收款披露4700名客戶資料　囚6周及半年

兩名電訊盈科(PCCW)旗下公司前職員，涉嫌從公司電腦系統獲得的4,700名客戶的個人資料，並把資料給予他人以獲取貸款或報酬，早前被廉政公署起訴，兩人早前索取及收受利益罪，案件今(19日)在西九龍法院判刑。裁官官指案件涉及大量個人資料，須判處阻嚇性刑罰，入獄無可避免，判2人入獄半年及6星期。



兩名被告：劉成殷（36歲）及簡紹基（38歲），承認4項索取利期及串謀收受利益罪。劉為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長，及前初級市場推廣主任；簡為PCCW直銷部前銷售主任。裁判官指可算是案中主謀，且一再犯案，判囚6個月；簡涉及賄款較少，判囚6星期。

案件發生於2017年6月至2018年10月，PCCW設有2個電腦系統保存客戶個人資訊及資料，包括身份證號碼及地址等。劉及簡的電腦均裝有這兩系統。期間劉曾向1名人士索取數筆款額不詳的貸款，並與另一名人士串謀，接受2筆賄款，以在該系統閱覽，並向該兩披露他們所需資料。調查顯示，該2筆賄賂合共約1.3萬港元。

另外，劉並與賴思廷或簡紹基串謀，二人分別從劉收取4千及2千元，作為2人使用該系統，並向劉披露客戶資料的誘因或報酬。

賴思廷(28歲)亦是本案被告之，他早前已認罪，被判入獄3個月。

案件編號：WKCC 3169/2022