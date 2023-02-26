陳茂波：更好結合綠色科技與金融　「雙引擎」加速產業發展

上周公布的《財政預算案》，當中超過一半的篇幅聚焦在拼經濟上，並點出三大發展重點，包括數字經濟、第三代互聯網（Web3）及構建國際綠色科技及金融中心。

財政司司長陳茂波今（26日）發表網誌指，在數字經濟發展方面，政府正從四大方向加速推動工作，包括數碼基建、跨境數據流動、數碼轉型，以及人力資源配套。預算案提出了研究建設超算中心，亦吸納了數字化經濟發展委員會的建議，提出協助中小企加速數碼轉型的措施。

至於Web3 開啟了互聯網另一輪新浪潮，其以區塊鏈作為核心技術，驅動了去中介化、安全、透明、低成本、高效和共享的商業模式，催生了新一輪商業和其他應用的創新，發展潛力龐大。

發展綠色科技及綠色金融更是國際大趨勢。陳茂波指，目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。而香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」以加速這個產業的發展。

香港綠色科技發展可成為領跑者

昨日，陳茂波與副司長黃偉綸分別到訪科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解其創新技術和發展需要。陳茂波提到其中一家綠色科技企業，是透過3D打印技術，設計出人造陶泥底盤，用於海底珊瑚和生態復修的工作，既能協助回復海洋美麗的生態，也同時貢獻海洋碳封存的能力。此初創公司在科學園成長，其後得到中東資金賞識和投資，業務快速擴展，讓一個綠色夢想走出亞洲。

他認為，在發展綠色科技上，投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣同樣重要，故跨界別聯手合力鎖定痛點、研發方案、支持應用，將更好推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化，至量化生產和產業化的積極循環，他續指，透過建立這樣高度協調互動的生態系統，香港的綠色科技發展必可加速向前並蓬勃發展，吸引全球資金、企業和人才匯聚香港，成為全球的領跑者。