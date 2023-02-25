財政預算案｜人工智能超算中心今年內諮詢　投資金額料達數十億元

撰文：歐陽德浩
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港府近年重點發展創新科技，創科及工業局局長孫東今（25日）在電視節目中表示，隨著本港發展已需要興建人工智能超算中心，實現「數據港」的夙願。他預期在2024至2025年可正式營運，選址可為河套區或數碼港，惟若參考鄰近地區的超算中心，涉及金額或需數十億元。至於微電子研發院，則預料在2024年投入運作。

方艙隔離設施方面，他透露政府已有清晰的時間表，分階段還原其創科用途，惟目前疫情仍不穩定，當局仍需觀察一段時間。

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鄰近地區已興建超算中心

本周三（22日）公布的《財政預算案》提到，政府將興建人工智能超算中心。孫東在有線電視節目《有理有得傾》中解釋，隨著數字經濟發展，已有大量數據需要處理，鄰近地區如深圳有鵬城實驗室、珠海橫琴等等，亦已興建超算中心。他指，若香港目標發展成「數據港」，便需要一個運算能力強大的設施。

至於用途方面，超算中心將用於發展智慧政府，以及支持更多數碼產業來港發展，包括金融科技、WEB 3.0、大學科研、醫療及人工智能等。「這些領域可以說是包羅萬象，今後愈來愈依賴數據和人工智能應用，對香港未來發展非常重要。」

他表示，ChatGDP也是建立在強大的算力基礎上。

▼2021年《施政報告》發展河套地區▼

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選址可位於河套區或數碼港

他又解釋，超算中心的定位為「立足香港，面向世界」，強調只要提供良好的運算力，便可吸引相關企業來港。他並表示由於一國兩制，中港兩地數據未完成互通，故超算中心可滿足本地需求，實現「數據港」的夙願。

他以鵬城實驗室的超算中心為例，投資金額達數十億元，因此政府抱持謹慎態度，將諮詢業界審視香港的需求，才可決定規模及營運模式。由於創科業發展迅速，他期望年底可完成諮詢，明年爭取立法會撥款，並在2024至2025年正式營運，選址可定為河套區或數碼港。

創新科技及工業局局長孫東孫東。（資料圖片／林靄怡攝）

微電子研發院主打第三代半導體

《財政預算案》亦提到設立微電子研發院，孫東又表示元朗創新園在數年前，已定位為微電子發展中心，現時正籌建潔淨間、危險品倉庫處理、廢物處理、產品測試等設施，預料2024年營運，故有需要設立研發院，解決「產學研」的發展。

屆時微電子研發院將踏足多個領域，包括芯片設計與生產、電子封裝、自動化電路設計，其中主打為第三代半導體、CMOS（傳感器）、3D IC（三維晶片）。政府將成立專責小組，由專家決定下一步發展方向，目前暫定學習比利時的IMEC（校際微電子中心）。

河套區方艙隔離設施將分階段還原

至於已興建方艙隔離設施的河套區方面，他表示政府已有清晰的時間表，還原其創科用途。惟未來疫情仍不穩定，政府仍須觀察一段時間，盡快分階段釋放土地，並借助內地的成功經驗，將河套區打造成集合生命健康科技、人工智能、數據科學、先進製造及新能源的園區。

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