港鐵指東涌延綫造價195億元　於發展用地進行發展商業及住宅項目

港鐵公司（0066）發公告，指出已與政府就東涌綫延綫的融資安排，簽訂項目協議，以及公布東涌綫延綫造價及機鐵掉頭隧道延展段造價，兩者合共涉資245億元；又指出東涌延綫擬議發展用地約為7.61公頃，港鐵公司將獲准在有關發展用地上進行商業及住宅物業發展項目，以增加該延綫項目的財務回報，促使公司取得相當的商業回報率。



東涌東西站車站工程今年5月動工

於公告內港鐵預料，將於今年5月動工建造東涌東站及東涌西站兩個新車站及相關鐵路工程，預料在2029年12月竣工，機場掉頭隧道延展段項目，目標於2032年底前投入營運。

港鐵指出在今日（28日）與政府就東涌綫延綫的融資安排﹑設計﹑建造﹑竣工﹑營運前籌備工作﹑營運及維修簽訂項目協議。公司將在專營期內擁有﹑營運及維修東涌綫延綫及相關服務及設施。

公司指出東涌綫延綫造價為195億元，機鐵掉頭隧道延展段項目造價則為50億元。除自行全數支付有關項目造價外，亦須承擔因東涌綫延綫項目而產生的所有土地徵用費用，又預料上述造價將於未來10年產生，會透過擬建物業發展項目的財務貢獻，及內部資源提供資金。

延綫擬議發展用地約7.61公頃

港鐵指出東涌綫延綫擬議發展用地約7.61公頃，計劃用於住宅﹑商業﹑鐵路設施及公共交通交匯處，並指出可以在有關發展用地上進行商業及住宅物業發展項目。至於有關用地的地價安排，港鐵指出營運協議訂明公司將承擔新項目物業發展權，政府同意只要現行土地政策繼續維持，公司應繳地價金額將按撇除被估價的土地位於鐵路沿綫因素後的市值為基準來評定，又指出雙方已協定一個經修改安排，及反映於東涌綫延綫項目協議內。公司就整個東涌綫延綫擬議發展用地應繳付地價總值將由政府評定，評定基準為該發展用地在計入鐵路的存在因素後的市值減去183.645億元下調金額。

港鐵指出東涌綫延綫擬議發展用地將分期進行發展，每期地價金額評估將於進行有關招標時按上述基準進行，並減特定期數的下調金額。

公司指出訂立項目協議可以透過實施東涌綫延綫項目擴大鐵路網絡，及通過物業發展項目保持鐵路加物業模式，增加東涌綫延綫回報，令延綫項目取得相當回報率。